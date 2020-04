NVIDIA amplía GTC Digital con 70 horas de contenido nuevo

/COMUNICAE/

Más de 41,000 desarrolladores e investigadores deTecnologías de Información registrados para acceder a cientos de horas de sesiones en el GTC Digital

Más de 41,000 desarrolladores, investigadores y expertos en tecnologías de información se han registrado para el GTC Digital, cuatro veces más de lo que se esperaba para el evento físico, que se modificó a formato digital.

Esto muestra que existe un gran interés en el acceso en línea a la información sobre Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Computación de Alto Rendimiento.

Trabajando con conferencistas de organizaciones como: Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Pixar, la Universidad de Stanford y Walmart entre otros, se han publicado en la última semana más de 70 horas de nuevo contenido. Sumando más de de 200 horas de seminarios web publicados, presentaciones, debates de Connect with Experts, pósters de investigación, demostraciones y podcasts.

Los desarrolladores de todo el mundo están accediendo a este contenido gratuito o están participando en cursos de capacitación dirigidos por un instructor del Deep Learning Institute de NVIDIA.

Las sesiones de su interés están disponibles de forma gratuita. Se ha publicado contenido nuevo en GTC todos los jueves y se continuará haciéndolo hasta el 24 de abril.

Simplemente vea el contenido de su interés e inicie sesión en GTC Digital para registrarse. NVIDIA planea hacer que el contenido esté disponible para cualquier persona durante 30 días y para los miembros del Programa de Desarrolladores de NVIDIA durante varios meses.

Se les participa parte del contenido que se ha publicado publicado recientemente:

Presentaciones:

· Deep Learning Demystified – Will Ramey, Global Head of Developer Programs, NVIDIA

· The Future of GPU Ray Tracing – Leaders from Autodesk, Pixar, Weta Digital, Redshift, OTOY, Chaos Group and NVIDIA

· Accelerating the Fulfillment Decision Process of Walmart E-commerce with GPUs – Chenxin Ma and Mingang Fu, senior data scientists at Walmart Labs

· Accelerating Cancer Research: VDI by Day, Compute by Night – Roel Sijstermans, IT Manager, Netherlands Cancer Institute; Jits Langedijk, Senior Solutions Architect, NVIDIA; Mark Platte, IT Architect, NKI-AVL

· Next-Gen Rendering Technology at Pixar – Max Liani, Senior RenderMan Lead Engineer, PIXAR

Demos:

· Analyze, Visualize and Turn Data into Insights with AI – GPU-accelerated analytics using ​500 million​ aircraft flight data records

· Mars Lander Simulation – Modeling a vehicle’s descent to Mars with a 150 terabyte NASA dataset

· AI Denoising and Interactive Ray Tracing with Blender – How to enhance professional rendering using Blender Cycles and NVIDIA RTX GPUs

Podcasts:

· Kathy Baxter of Salesforce Discusses Building Ethical Technology

· Stanford’s Margot Gerritsen on the Role of Women in Data Science

Continuarán publicando contenido nuevo cada semana hasta el 24 de abril. Aquí el session catalog para más información.

Acerca de NVIDIA

La invención de la GPU de NVIDIA (NASDAQ: NVDA) en 1999, provocó el crecimiento del mercado de juegos de PC, redefinió los gráficos modernos y revolucionó la computación paralela. Más recientemente, el aprendizaje profundo de GPU encendió la Inteligencia Artificial moderna, la próxima era de computo con la GPU, actuando como el cerebro de las computadoras, los robots y los automóviles autónomos que pueden percibir y comprender el mundo. Más información en http://nvidianews.nvidia.com/.

Contacto de Prensa:

Carlos Valencia

cvalencia@marketingq.com.mx

Fuente Comunicae



Source: Comunicae