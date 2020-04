US Lighting Group desarrolla una bombilla UV LED para ayudar a combatir la propagación de patógenos virales como COVID-19

LATINOAMERICA (Abril 4 de 2020). US Lighting Group, Inc. (OTCPINK:USLG) ha anunciado hoy que está desarrollando una nueva bombilla comercial UV LED Plug-n-Play de 4 pies para reemplazar las tradicionales luces fluorescentes para ayudar a combatir los patógenos virales como el COVID-19 usando la tecnología de luz ultravioleta para esterilizar las superficies

Paul Spivak, CEO del US Lighting Group, tiene actualmente dos patentes emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. La patente No. 6828576 y la patente No. 7229467 fueron emitidas para el método de proyección de luz UV LED y el aparato que utiliza la tecnología de luz ultravioleta y LED.

“Estamos encantados de anunciar que hemos diseñado la última bombilla de recambio comercial Plug-n-Play de 4 pies con nuestra tecnología de iluminación UV LED. El US Lighting Group fabrica bombillas LED comerciales, por lo que la adición de nuestras luces LED UV patentadas a nuestra actual bombilla LED pondrá a la compañía años de luz por delante de la industria”, dijo Paul Spivak, CEO del US Lighting Group.

“Estas bombillas de luz UV LED tienen el potencial de desinfectar agentes virales en áreas críticas incluyendo hospitales, supermercados, escuelas, aeropuertos, laboratorios médicos, centros de cuidado de ancianos, bomberos y estaciones de policía. Anticipamos un potencial de crecimiento significativo para la compañía a partir del desarrollo de nuestra nueva bombilla LED UV”.

La investigación científica ha demostrado que las luces UV tienen la capacidad de desinfectar patógenos como las gripes y los superbichos. La iluminación LED UV será eficaz para ayudar a desinfectar los patógenos virales dando a los pacientes, clientes, trabajadores y familias una medida de protección contra la propagación de las infecciones. Otras aplicaciones que utilizan la iluminación ultravioleta incluyen la generación de vitamina D, una vitamina esencial de la que muchas personas carecen. La iluminación LED UV del US Lighting Group también puede ser empleada en escuelas, edificios gubernamentales, edificios de oficinas y hoteles. Los productos germicidas de iluminación UV tienen una tasa de éxito efectiva en la esterilización de patógenos basada en la investigación científica.

Acerca de U.S. Lighting Group, Inc.

US Lighting Group (OTC:USLG) y su subsidiaria de propiedad absoluta, Intellitronix Corporation, son fabricantes líderes de electrónica, suministrando a sectores en crecimiento como la iluminación LED, productos LED de diseño personalizado, instrumentación LED controlada por microprocesador, electrónica de marca privada personalizada, electrónica automotriz, de vehículos recreativos y marina, y robótica de alta tecnología utilizando su propia inteligencia artificial patentada. La compañía tiene instalaciones de fabricación e investigación y desarrollo en Cleveland, Ohio, con una red internacional de distribución de ventas. www.uslightinggroup.com

Declaraciones con vistas al futuro

Las declaraciones incluidas en el presente comunicado de prensa, distintas de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas que se basan en las disposiciones de salvaguardia del artículo 27A de la Ley de valores de 1933 y el artículo 21E de la Ley de intercambio de valores de 1934. Las declaraciones prospectivas se identifican típicamente, pero no siempre, con las palabras: creer, esperar, anticipar, pretender, estimar y expresiones similares o que por su naturaleza se refieren a acontecimientos futuros. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en estas declaraciones.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

