SHOMA GROUP cierra un préstamo de construcción de $17.6 millones para TEN30 South Beach

/COMUNICAE/

El préstamo impulsa el desarrollo de los condominios inspirados en el estilo moderno de mediados de siglo

La empresa urbanizadora del Sur de la Florida Shoma Group anunció hoy que ha cerrado un préstamo de construcción por $17.6 millones para Ten30 South Beach. ACRES Capital Corp., con sede en Nueva York, fue la entidad prestamista.

“Estamos muy orgullosos de obtener el financiamiento para la construcción de Ten30 South Beach con ACRES Capital, al dar un paso más hacia la realización de este atractivo proyecto en Miami Beach”, dijo Masoud Shojaee, CEO de Shoma Group. “Especialmente en el clima actual, este cierre es un respaldo al atractivo de mercado de Ten30 mientras mantenemos nuestro impulso para llevar esta atractiva proposición al mercado de Miami Beach”.

Ten30 South Beach, que ya está en construcción, es un enclave de lujo diseñado con elegancia, pero con precios moderados que lo distinguen de los edificios de condominios cuyos precios han alejado de South Beach a los compradores locales. Ten30 South Beach, con cuatro pisos, ofrecerá una colección de solo 43 condominios, que consistirá en estudios y unidades de uno y dos dormitorios, con amplias terrazas y elegantes interiores, con precios desde los $400,000 y bajos costos de asociación de menos de $400 al mes.

“Ha sido un placer trabajar con Masoud y su equipo en los detalles de este proyecto para llevar esta oferta única a Miami Beach”, dijo Michael Horowitz, de Cooper Horowitz, que coordinó el financiamiento a nombre de Shoma Group. “ACRES Capital reconoció inmediatamente el segmento en el mercado que este producto atendería y buscó con eficiencia el financiamiento a pesar del actual clima económico. Fue un esfuerzo de colaboración de principio a fin, y esperamos ver el éxito de esta obra”.

Esta importante fase del proyecto se produce a raíz del reciente anuncio del programa de financiamiento, con el que se espera poner el lujo más al alcance de los compradores locales bajando el requerimiento de depósito inicial al 15%. Los programas de financiamiento actuales, como los de Fannie Mae, también permiten a los compradores locales que cumplan con los requisitos recibir un financiamiento hasta del 97%, y usar el resto del depósito del 15% para cubrir costos de cierre y artículos prepagados. Posiblemente una parte del depósito original se reembolsará al comprador en el cierre. Para los compradores locales que desean mudarse a una dirección en la Playa exclusiva, pero en ocasiones fuera de su alcance, este proyecto puede darles la oportunidad de vivir en Miami Beach.

Según la empresa urbanizadora, la actual epidemia de coronavirus no causó que el préstamo para la construcción de Ten30 South Beach se cerrara antes de lo esperado. La epidemia no tuvo ningún efecto sobre el préstamo.

Stephanie Shojaee, directora de marketing de Shoma Group, indicó que ya se han vendido varias unidades de Ten30 South Beach. Y agregó que, a pesar de las circunstancias creadas por la epidemia del coronavirus, “estamos teniendo una respuesta excelente a través de los medios digitales”.

“Tenemos un sistema de chat en vivo directamente desde nuestro sitio web ten30southbeach.com”, explicó la directora de marketing. “Hemos pasado a presentaciones digitales a través de Zoom, y por ahora hemos convertido nuestra oficina de ventas en una oficina de ventas digitales. Aún podemos mostrar acabados, llevar a posibles compradores por el edificio, mostrar representaciones artísticas y ofrecer vistas de 360 grados del área alrededor del proyecto. Vemos esto como una tendencia en desarrollo hacia un menor uso del papel y más experiencias virtuales”.

“El proyecto de Ten30 South Beach fue una oportunidad atractiva de financiamiento, debido en parte a su segmento específico del codiciado mercado de South Beach”, dijo Mark Fogel, presidente y director ejecutivo de ACRES. “Su asequible punto de precio y sus bajos cargos comunes para cada unidad abrirán las puertas a una gran variedad de residentes, como, por ejemplo, residentes locales que desean comprar su primera vivienda, matrimonios cuyos hijos se han independizado y que buscan una residencia de menor tamaño o personas que se van de estados donde los impuestos son más altos. Este gran atractivo aumenta con el fuerte patrocinio local en Shoma Group, que asegurará que el plan de negocios de la propiedad se ejecute con facilidad”.

Ten30 South Beach, comercializado y vendido exclusivamente por Fortune Development Sales, cuenta con una gran cantidad de detalles de alto nivel, entre ellos una amplia terraza de 6,000 pies cuadrados en la azotea, con una piscina de color rosa, un bar y un área de cocina al aire libre, con barbacoa, y un espacio para practicar yoga. Las residencias vienen con espacios de estacionamiento bajo techo.

Con una avanzada tecnología y acabados de alto nivel, cada residencia tendrá equipos sofisticados, como el refrigerador Samsung Family Hub, con el que los residentes pueden enviar mensajes, pedir viajes en Uber, escuchar música o ver el interior del refrigerador y buscar en la internet recetas usando ingredientes a mano. Cocinas de diseño italiano para chefs, entrada sin llave habilitadas para Bluetooth, con cámaras que ofrecen un control completo mediante el teléfono móvil del propietario, y espaciosos dormitorios principales con un concepto de baño abierto único completan la serie de comodidades de Ten30 que crean con gusto una sensación de santuario.

Ten30 ofrece a los residentes el estilo y el prestigio de una dirección exclusiva rodeada por restaurantes y tiendas de primera y las deslumbrantes atracciones de Miami Beach. El famoso distrito comercial de Lincoln Road está a pocos minutos, así como las deliciosas experiencias gastronómicas de Sunset Harbor. Ten30 también está a unos pasos de Flamingo Park, donde los residentes pueden disfrutar de diversas actividades, como un avanzado centro acuático, Bark Park, estadios de béisbol y de fútbol americano, canchas de baloncesto y de racquetbol, campos de fútbol y de softbol, un centro de tenis y un terreno de juegos para niños.

Ten30SouthBeach.com

Acerca de Shoma Group

Shoma Group, fundado en 1988, es una premiada compañía de desarrollo inmobiliario que se especializa en proyectos residenciales y comerciales. En los últimos 31 años, Shoma ha construido más de 10,000 casas y condominios y más de un millón de pies cuadrados de espacio de oficinas y establecimientos de ventas al detalle, y ha realizado transacciones de bienes raíces por $4,000 millones. Entre los proyectos terminados están el prestigioso City Place Doral, The Flats, Park Square, One Park Square at Doral, Doral View y The Manor. Shoma tiene actualmente 10 proyectos: Shoma Village, Shoma Retail, Shoma One, Sanctuary Doral, Shoma Bazaar, Shoma North Bay Village, Ten30 South Beach y otros tres proyectos en marcha. Bajo la dirección del presidente de la empresa y presidente de la junta directiva, Masoud Shojaee, Shoma Group se ha forjado una reputación como uno de los urbanizadores más confiables del Sur de la Florida. Fundado sobre el principio simple de que las propiedades deben enriquecer las vidas y las comunidades de la gente que las habita, Shoma ha dominado el arte de la construcción residencial y comercial. Para más información, visite www.shomagroup.com.

Acerca de Fortune Development Sales

Fortune Development Sales es el representante exclusivo de ventas y marketing en el terreno de proyectos inmobiliarios de terceros en el Sur de la Florida. Ha representado a varios de los proyectos más exitosos del Sur de la Florida: Missoni Baia, Una Residences, 57 Ocean, 2000 Ocean, Monaco Yacht Club, 1 Hotel & Homes South Beach, Brickell Flatiron, SLS Lux & Gran Paraiso, entre otros, con miles de ventas hasta la fecha. Dirigido por el visionario fundador Edgardo Defortuna, Fortune International Group tiene 18 oficinas en distintos países, con casi 1,000 asociados. La red internacional de corredores de Fortune llega a legiones de posibles compradores del Sur de la Florida a Buenos Aires, de Hong Kong a São Paolo, y de Manhattan a París.

Acerca de ACRES Capital, LLC

ACRES es una entidad de préstamos de riesgo y un asesor de inversiones inscrito en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que proporciona soluciones de capital de deuda para el sector de los bienes raíces comerciales en una plataforma nacional. ACRES busca oportunidades en el rango de $10 millones a $100 millones en propiedades estabilizadas y transicionales como multifamiliares, de ventas al detalle, oficinas, hotelería e industriales. ACRES ha originado más de $1,500 millones en préstamos desde su fundación.

Acerca de Cooper Horowitz, LLC

Cooper Horowitz LLC es una firma de Asesoría de Mercados de Capital, con sede en Manhattan y oficinas adicionales en el Sur de la Florida y Filadelfia. Su equipo atiende a clientes en todo el país, en todas las clases de activos.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae