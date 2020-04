Cómo cuidar los dientes durante la cuarentena SARS-CoV-2 por especialistas de La Clínica Dental

/COMUNICAE/

Es importante cuidar la dentadura durante la cuarentena. Es responsabilidad de La Clínica Dental brindar medidas de higiene optimas en cada tratamiento

México está en un proceso de extremar precauciones debido al brote de SARS-CoV-2 que causa la enfermedad Covid – 19, por esta razón se están tomando medidas extraordinarias de limpieza y sanidad y La Clínica Dental no es la excepción. Algunas empresas, como medida preventiva de contagio, optaron por mandar a hacer home office a su plantilla de trabajadores.

En La Clínica Dental, siendo una empresa de servicio de salud dental, y dando la mejor atención a sus pacientes, se optó por extremar las medidas de higiene y sanidad para brindar seguridad a los pacientes en cada tratamiento, porque el compromiso es fomentar la salud dental. Además, se invita a los pacientes a acudir únicamente por emergencias dentales, para no arriesgar la salud.

Recomendaciones por parte de los expertos

En La Clínica Dental, los expertos consideran muy importante informar y orientar a sus pacientes sobre cómo cuidar los dientes durante la cuarentena, por lo que brindan a los siguientes consejos:

– Lavar los dientes 3 veces al día: Muchas veces el acudir a oficina y la prisa que esto genera, ocaciona que las personas no se laven los dientes tantas veces al día; al realizar home office, y ahorrando el tiempo de traslado, será posible realizar su lavado de dientes después de cada alimento.

– Comer de forma balanceada: Aunque muchos pacientes no encuentren la relación entre alimentación con salud dental, los expertos señalan que, con una alimentación balanceada y rica en vitaminas, proteínas, minerales, etc. ayudará a mantener fuertes los huesos de la mandíbula, encías, raíces de los dientes, etc. Lo que permitirá, acompañado de una buena higiene dental, que sean menos propensas a padecer una enfermedad.

– Cuidar a los pequeños de no sufrir accidentes o impactos en boca: Estar en casa con los pequeños fomenta que estos sufran accidentes por jugar dentro del hogar. Dentro de lo más común que se ha presentado en La Clínica Dental es ruptura o fractura de dientes por golpes.

– Acudir a La Clínica Dental después de que pase la cuarentena:Es de suma importancia acudir con los especialistas de La Clínica Dental, después de pasar la cuarentena, para una revisión a profundidad, en dónde por medio de un Diagnostico Completamente Digital (DCD), se puede revisar junto con el especialista en una pantalla HD el estado actual de la boca.

La cuarentena puede tener efectos en la boca ya que las personas cambian hábitos alimenticios y sufren estrés, lo que afecta las encías y se pueden presentar caries. Con toda la tecnología con la que se cuenta en La Clínica Dental, el paciente tendrá un plan de tratamiento adecuado para mejorar la salud dental.

Acudir con los especialistas es una buena opción para qué, con un adecuado plan de tratamiento a la medida de las necesidades que se presentan en cada paciente, empiece a mejorar su sonrisa.

Para conocer más sobre La Clínica Dental

https://laclinicadental.org

https://www.facebook.com/LaClinicaDental.org/

21556460

La Clínica Dental

Comunidad mexicana enfocada en crear una experiencia diferente para asistir al dentista. A 4 años de introducirse al mercado con su primera clínica, actualmente cuenta con 7 clínicas en diferentes puntos de la Ciudad de México. Está conformada por un grupo de odontólogos especializados en tratamientos correctivos y estéticos, preocupados por el bienestar y la salud de la sociedad mexicana, ofrecen alternativas con tecnología de punta para garantizar la calidad de su servicio.

Vídeos

La Clínica Dental

Fuente Comunicae



Source: Comunicae