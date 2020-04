US Lighting Group anuncia que Mike Videmsek se une a Intellitronix Corporation como Director de Operaciones

LATINOAMERICA (Marzo 31 de 2020). “Estamos muy contentos de que Mike se una a Intellitronix durante esta coyuntura crítica en nuestro crecimiento corporativo, ya que estamos entrando en nuevos negocios y en el desarrollo de productos electrónicos de alta tecnología. Mike tiene un gran conocimiento y experiencia en operaciones de ingeniería y fabricación habiendo trabajado como Director General en Arconic, anteriormente, Alcoa”, dijo Paul Spivak, CEO del Grupo de Iluminación de los Estados Unidos. “Mike será responsable de todas las operaciones de fabricación de Intellitronix, incluyendo el inventario, el personal y los presupuestos, junto con la formulación de una estrategia general de operaciones con el objetivo de aumentar los beneficios”.

Mike Videmsek ha logrado éxitos profesionales en industrias de alta tecnología, incluyendo vehículos comerciales, automotrices y aeroespaciales. Está capacitado en planificación y estrategia empresarial, gestión de operaciones y producción, gestión ajustada, mejora continua, liderazgo en varias plantas y seguridad en el lugar de trabajo. Mike tiene una Licenciatura en Ingeniería (BEng) de la Universidad Estatal de Cleveland y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) del Baldwin-Wallace College.

Intellitronix es un fabricante líder de productos electrónicos que combina ideas innovadoras, experiencia y tecnología para crear soluciones de vanguardia. Su tecnología de vanguardia les convierte en uno de los principales diseñadores y fabricantes de electrónica. Al utilizar únicamente las mejores y más avanzadas técnicas de visualización e ingeniería, logran el más alto nivel de calidad y rendimiento de sus productos, superando a otras empresas del mercado.

Acerca de U.S. Lighting Group, Inc. e Intellitronix Corporation

El US Lighting Group (OTCPINK:USLG) y su subsidiaria de propiedad absoluta, Intellitronix Corporation, son fabricantes líderes de electrónica, suministrando a sectores en crecimiento como la robótica de alta tecnología utilizando su propia inteligencia artificial patentada, iluminación LED, productos LED de diseño personalizado, instrumentación LED controlada por microprocesador, electrónica de marca privada personalizada, automoción, vehículos recreativos y electrónica marina. La compañía tiene instalaciones de fabricación e investigación y desarrollo en Cleveland, Ohio, con una red internacional de distribución de ventas. www.uslightinggroup.com

Declaraciones con vistas al futuro

Las declaraciones incluidas en el presente comunicado de prensa, distintas de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas que se basan en las disposiciones de salvaguardia del artículo 27A de la Ley de valores de 1933 y el artículo 21E de la Ley de intercambio de valores de 1934. Las declaraciones prospectivas se identifican típicamente, pero no siempre, con las palabras: creer, esperar, anticipar, pretender, estimar y expresiones similares o que por su naturaleza se refieren a acontecimientos futuros. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en estas declaraciones.

