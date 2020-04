Dyadic anuncia la licencia de investigación no exclusiva con WuXi Biologics

LATINOAMERICA (Marzo 31 de 2020). En virtud de los términos del acuerdo de licencia de investigación, Dyadic concederá a WuXi Biologics un acceso restringido a su plataforma de expresión génica C1 patentada y patentada y permitirá a WuXi Biologics evaluar la tecnología C1 en una instalación cGMP y realizar determinados experimentos con las líneas celulares C1 para cualquier otro fin interno no comercial. WuXi Biologics, uno de los diez principales organismos de modificación genética del mundo, que presta servicios de desarrollo y fabricación a empresas farmacéuticas y biotecnológicas de todo el mundo, invertirá sus propios recursos en la evaluación de la plataforma C1 para sus clientes en todo el mundo.

“Nos complace anunciar este acuerdo con uno de los más prestigiosos CDMOs del mundo. Como pone de relieve la actual situación de las vacunas y los medicamentos contra el coronavirus, parece haber una creciente demanda del mercado para encontrar una plataforma tecnológica de expresión génica más rápida y eficiente para el desarrollo y la fabricación de vacunas y medicamentos. Creemos que nuestra tecnología C1 puede ser ideal para ayudar a llenar este vacío para muchos tipos de vacunas y fármacos biológicos y seguimos observando el interés tanto de nuestros colaboradores previamente anunciados como de otras compañías biofarmacéuticas globales y agencias gubernamentales”, comentó Matthew Jones, Director General de Desarrollo Comercial y Licencias de Dyadic.

“Creemos que el anuncio de hoy pone de relieve aún más las diversas y crecientes oportunidades para que Dyadic aproveche su plataforma tecnológica C1 para empezar a abordar los problemas de costo de las mercancías asociados con el desarrollo y la fabricación de vacunas y medicamentos, así como para ayudar a superar los desafíos de la expresión genética que se han archivado o estancado en la investigación y el desarrollo. El acuerdo con WuXi Biologics tiene el potencial de expandir aún más nuestra huella global y proporcionar otro potencial catalizador para el crecimiento”, dijo Mark Emalfarb, CEO de Dyadic.

“En la última década, la fermentación microbiana ha alcanzado un mayor nivel de sofisticación, con una adopción más amplia en la industria biofarmacéutica y estamos entusiasmados por ampliar nuestras plataformas tecnológicas en esta prometedora área, utilizando nuestros amplios conocimientos en el descubrimiento, desarrollo y fabricación de productos biológicos”, dijo el Dr. Chris Chen, CEO de WuXi Biologics. “Hemos estado explorando el momento adecuado para trabajar con Dyadic con la esperanza de acelerar aún más la adopción y el uso de su plataforma de expresión génica C1 probada industrialmente. Con nuestra decisión de ampliar nuestras plataformas tecnológicas y ofertas de servicios CDMO para incluir la fermentación microbiana, junto con las importantes mejoras que Dyadic ha realizado y sigue realizando en su plataforma tecnológica C1, parece ahora el momento adecuado para evaluar el C1 en WuXi Biologics, donde puede ser más adecuado para acelerar el desarrollo, reducir el coste y mejorar el rendimiento de una serie de vacunas y fármacos biológicos para nuestros clientes”.

About WuXi Biologics

WuXi Biologics (código de acciones: 2269.HK), una empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong, es una plataforma tecnológica mundial líder en biología de acceso abierto que ofrece soluciones integrales para que las organizaciones descubran, desarrollen y fabriquen productos biológicos desde el concepto hasta la fabricación comercial. La historia y los logros de nuestra empresa demuestran nuestro compromiso de proporcionar una oferta de servicio verdaderamente integral y una sólida propuesta de valor a nuestros clientes mundiales. Al 31 de diciembre de 2019, había un total de 250 proyectos integrados, incluidos 121 proyectos en la etapa de desarrollo preclínico, 112 proyectos en la fase temprana (fases I y II) de desarrollo clínico, 16 proyectos en la fase tardía (fase III) de desarrollo y un proyecto en la fabricación comercial. Con una capacidad total estimada de producción biofarmacéutica prevista en China, Irlanda, Singapur, Alemania y los Estados Unidos que superará los 280.000 litros para 2022, proporcionaremos a nuestros asociados en la fabricación de productos biofarmacéuticos una red mundial de cadena de suministro sólida y de primera calidad. Para obtener más información sobre WuXi Biologics, visitar www.wuxibiologics.com.

Acerca de Dyadic International, Inc.

Dyadic International, Inc. es una empresa de biotecnología global que está desarrollando lo que cree que será una plataforma de expresión genética biofarmacéutica potencialmente importante basada en el hongo Thermothelomyces heterothallica (anteriormente Myceliophthora thermophila), llamado C1. El microorganismo C1, que permite el desarrollo y la fabricación a gran escala de proteínas de bajo costo, tiene el potencial de seguir desarrollándose hasta convertirse en un sistema de expresión seguro y eficiente que puede ayudar a acelerar el desarrollo, reducir los costos de producción y mejorar el rendimiento de las vacunas y los medicamentos biológicos a escalas comerciales flexibles. Dyadic utiliza la tecnología C1 y otras tecnologías para llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo y comerciales para el desarrollo y la fabricación de vacunas y fármacos humanos y animales, como partículas de tipo viral (VLP) y antígenos, anticuerpos monoclonales, fragmentos de anticuerpos Fab, proteínas de fusión Fc, biosimilares y/o biocomponentes y otras proteínas terapéuticas. Se están llevando a cabo otras actividades de investigación que incluyen la exploración del uso del C1 para desarrollar y producir ciertos metabolitos y otros productos biológicos. Dyadic persigue colaboraciones en materia de investigación y desarrollo, acuerdos de licencia y otras oportunidades comerciales con sus socios y colaboradores para aprovechar el valor y los beneficios de estas tecnologías en el desarrollo y la fabricación de biofármacos. En particular, a medida que la población que envejece crece en los países desarrollados y subdesarrollados, Dyadic cree que la tecnología C1 puede contribuir a que las vacunas, fármacos y otros productos biológicos se comercialicen más rápidamente, en mayores volúmenes, a menor coste y con nuevas propiedades para los desarrolladores y fabricantes de fármacos y, con suerte, a mejorar el acceso y el coste para los pacientes y el sistema sanitario, pero sobre todo a salvar vidas.

Por favor, visitar la página web de Dyadic para obtener información adicional, incluyendo detalles sobre los planes de Dyadic para su negocio biofarmacéutico.

Puerto seguro en relación con las declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido del artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 y el artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, incluidas las relativas a las expectativas, intenciones, estrategias y creencias de Dyadic International en relación con los acontecimientos o el rendimiento financiero futuros. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los de las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluidos los descritos en los más recientes registros de la Empresa en la SEC. Dyadic no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo. Para una descripción más completa de los riesgos que podrían hacer que nuestros resultados reales difiriesen de nuestras expectativas actuales, consulte la sección titulada “Factores de riesgo” en los informes anuales de Dyadic en el Formulario 10-K y en los informes trimestrales en el Formulario 10-Q presentados a la SEC, ya que dichos factores pueden actualizarse de vez en cuando en las presentaciones periódicas de Dyadic ante la SEC, a las que se puede acceder en la página web de la SEC en http://www.dyadic.com.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico