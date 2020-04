Cotemar recibe Certificado de Calidad Ambiental por cuarta ocasión

/COMUNICAE/

Ciudad del Carmen, Campeche.- El día de hoy, Grupo Cotemar anunció que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) le otorgó, por cuarta ocasión consecutiva, el Certificado de Calidad Ambiental que garantiza el cumplimiento efectivo de la ley en materia ambiental, así como la mejora continua en la eficiencia de procesos, desempeño ambiental y competitividad

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental fue creado en 1992 y está dirigido a empresas que pueden causar efectos o impactos negativos al ambiente. En este sentido, la certificación obtenida por Cotemar avala el apego a los estándares de protección ambiental en las instalaciones de las Oficinas Administrativas, Almacén y Muelle de Abastecimiento en Ciudad del Carmen, Campeche.

Obtener la Certificación de Calidad Ambiental, significa que Cotemar demostró resultados de desempeño ambiental conforme con las Normas Mexicanas y los parámetros internacionales; a la vez que cumple con hacer más eficientes sus procesos productivos reduciendo el consumo de agua y energía, así como la generación de residuos.

“En Cotemar contribuimos responsablemente al desarrollo de México trabajando en base a nuestros valores institucionales –Integridad, Efectividad, Innovación, Colaboración y Responsabilidad–, somos una empresa sustentable con un compromiso permanente con el cuidado del medio ambiente y, por ello, desde hace cuatro años nos inscribimos voluntariamente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA)”, comentó un vocero de la empresa.

El Certificado de Calidad Ambiental de PROFEPA, constata que Cotemar es una empresa que está preparada para atender una emergencia ambiental, que mejora continuamente sus procesos, aumentando su competitividad y permanencia en el mercado, de manera sostenible con su entorno.

Desde hace más de 40 años, Grupo Cotemar promueve esquemas de protección ambiental, fomentando una cultura de ambiente limpio y sustentable; cuenta con un sólido compromiso con el bienestar de sus colaboradores, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

