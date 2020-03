Adriana Azuara es la primera mujer reconocida como Latin American Wellness Leader y ahora también forma parte de "Las 100 mujeres más poderosas de México"

/COMUNICAE/

Adriana Azuara es reconocida como parte de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Expansión. Una exitosa mexicana reconocida como Latinamerican Wellness Leader, Key Supporter para México del Global Wellness Day y representante de Wellness for Cáncer en Latam

Adriana Azuara la primer mujer mexicana reconocida como Latin American Wellness Leader, Key Supporter para México del Global Wellness Day y representante de Wellness for Cáncer en Latam, recientemente ha sido nombrada como una de “Las 100 mujeres más poderosas de México 2020” ranking elaborado por Expansión, una de las revistas más importantes e influyentes de México.

Este ranking reúne a las más importantes líderes de la actualidad con mayor influencia en el mundo de los negocios, mujeres que han destacado notablemente en cada una de sus trincheras y que más allá del éxito que han obtenido, están inspirando y abriendo camino a aquellas mujeres que vienen detrás.

Para la selección de candidatas se tomó en cuenta el nivel jerárquico y alcance, si la candidata es dueña de una empresa o ejecutiva, así como su posición en México y a nivel global, el tamaño de la empresa, el management y la experiencia que requiere el cargo, número de empleados, si la candidata forma parte del consejo o comité ejecutivo de la empresa donde labora, si forma parte del consejo o comité de otras empresas, si es parte de otros organismos o si participa en foros, realiza mentorías o coaching.

Adriana Azuara, es una exitosa empresaria con más de 16 años de experiencia en el ramo del bienestar y el cuidado de la piel, a equipando spas y capacitando personal a través de la empresa All4Spas (www.all4spas.com) de la que es fundadora. De frente a la necesidad de ofrecer un producto propio crea AgaveSpa (www.agavespa.mx/), una línea de cosméticos de lujo 100% mexicana, creada a partir de los estándares de calidad más altos del mercado actual, cuyo principal ingrediente es el agave azul. Esta exitosa marca tiene presencia en más de 60 hoteles alrededor de México, dentro de los que destacan: NOBU Los Cabos, Hotel Único, Hard Rock, Marriot Santa Fe, Hilton Reforma, Hotel Marquis Reforma, Grand Velas Los Cabos, Grand Velas Riviera Nayarit, Banyan Tree Mayakoba, Rosewood Mayakoba, Grand Miramar Puerto Vallarta, Sheraton Bugambilias, Hotel Montage Los Cabos, Waldorf Astoria Pedregal Los Cabos, Cabo Azul Los Cabos, Thompson Los Cabos, Hotel Nizuc en Cancún, entre otros.

Adriana trabaja creando conceptos, equipando, suministrando y capacitando a grandes cadenas hoteleras como: Rosewood Mayakoba, Rosewood San Miguel, Chable, Hilton, Marriot, Paradisus, Hard Rock, Four Seasons, Grupo velas, Sheraton hacienda del mar, Grand Miramar, Villas del Palmar, Hyatt, Heaven, Barcelo, Riu, One and Only Palmilla, entre muchos otros; además, representa a marcas cosméticas tan importantes como: Evidens de Beaute, Circadia y Biologique Recherche, así como 15 marcas más alrededor del mundo del spa y del bienestar de accesorios, equipamiento, mobiliario etc.

Sin duda una gran mujer en el ramo de la belleza y el bienestar que lucha día a día por mantener los estandares más altos en favor de lo natural y un bienestar común. Un gran caso de éxito que es patrimonio nacional.

Acerca de All4Spas: Empresa 100% mexicana enfocada en brindar las soluciones más innovadoras e integrales en el bienestar con un servicio 360°, para equipar y suministrar hoteles y spas. Acompañan a los clientes desde la creación del concepto, equipamiento, instalación, creación del menú con tratamientos especializados y capacitación al personal; lo que los distingue es su servicio post venta, gracias a las garantías que ofrecen, en All4Spas no sólo suministran el equipo y productos excepcionales, CREAN EXPERIENCIAS.

Gracias a su presencia en diferentes puntos de la República Mexicana: CDMX, Los Cabos y Cancún; cuentan con una consolidada red de distribución que los posiciona como líderes en el mercado. Representan a las mejores marcas del mundo y buscan generar valor agregado a través de una excelente oferta de productos y servicios, contando con un catálogo de más de 5000 opciones.

Acerca de AgaveSpa

Línea de cosméticos 100% mexicana, de lujo, creada a partir de los estándares de calidad más altos del mercado actual. El ingrediente distintivo y que además posee propiedades curativas y emolientes es el Agave Azul, evitando por completo en su elaboración parabenos, parafinas y pruebas en animales.

Balmoria (Orizaba 101, Roma Norte). SPA Hotel Presidente Ciudad de México, Marriot Santa Fe, Hilton Reforma. Producto Exclusivo de los salones Centurion De American Express. Hard Rock Cancún y Riviera Maya Spa y San Miguel. Spa,

