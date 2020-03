Expansión de CareClix a América Latina: anuncio de CareClix Chile

/COMUNICAE/

Solei Systems, Inc. (OTC SOLI) anuncia que CareClix, Inc., líder de la industria en telemedicina, anuncia su expansión a Chile. “CareClix Chile” se instala en Chile a través de acuerdos formales con compañías locales diseñadas para servir a los sectores de salud públicos y privados

La compañía anunció hoy la firma de un acuerdo formal con MC2 SALUD – HEALTHCARE ADVISERS. CareClix continúa expandiéndose a través de asociaciones estratégicas con socios y proveedores locales para desarrollarse en mercados cuidadosamente seleccionados.

“Chile lidera la región de LatAm en número de dispositivos móviles per cápita y velocidades de Internet. Esto representa un factor crítico para la adopción rápida de telemedicina. Chile también tiene un sistema de salud privado bien desarrollado con las mejores clínicas regionales y profesionales médicos altamente respetados que complementan una sólida red nacional de hospitales públicos. Combinados, creemos que esto representa un entorno de alto crecimiento para la telemedicina”, dijo Josh Flood, presidente de CareClix.

CareClix se especializa en capacitar a los proveedores médicos a través de un sólido software de telemedicina y acceso a su extensa red de médicos y especialistas médicos de EE. UU. Al trabajar con la red de proveedores médicos chilenos existente de MC2 SALUD para visitas de atención primaria y especializada, CareClix Chile ofrece un potencial significativo para mejorar el acceso de la población a tratamientos de calidad en tiempo real. Esta expansión estratégica en Chile puede proporcionar potencialmente a miles de profesionales médicos chilenos el poder de la telemedicina CareClix para mejorar los resultados de la atención y la satisfacción del paciente.

Rafael Caviedes, cofundador y socio de MC2 SALUD – HEALTHCARE ADVISERS dijo: “Estoy encantado de trabajar con CareClix en Chile para presentar la próxima evolución de la atención médica virtual a la población en general, es decir, crear acceso a atención especializada de calidad incluso en las regiones más remotas del país. La telemedicina es, desde mi punto de vista, la mejor manera de brindar la mejor calidad de atención virtual posible”. El socio y cofundador de Rafael, Jonathan Callund, también comentó: “CareClix tiene la trayectoria comprobada y una solución en español necesaria. Espero tener un gran impacto tanto en el sector de la salud pública como en el privado en Chile y posiblemente en otros mercados de América Latina”.

Acerca de CareClix, Inc.

CareClix es una firma líder de soluciones de telemedicina que proporciona aplicaciones de software y una red médica de múltiples especialidades a una amplia variedad de partes interesadas en los servicios de atención médica. El conjunto de servicios de CareClix está revolucionando la forma en que los hospitales, los médicos y los proveedores de atención clínica pueden interactuar con un número cada vez mayor de pacientes. CareClix, Inc. es una subsidiaria de propiedad exclusiva de Solei Systems Inc. (OTC: SOLI). Obtenga más información sobre CareClix visitando nuestro sitio web: www.careclix.com.

Acerca de MC2 SALUD – HEALTHCARE ADVISERS

MC2 SALUD www.mc2salud.cl. se creó para proporcionar soluciones tecnológicas al sector de la salud pública y privada de Chile. Rafael Caviedes fue Director de FONASA (Fondo Nacional de Salud) y hasta hace poco Presidente de ASOCIACIÓN DE ISAPRES, el sector privado de salud que brinda programas asegurados a más de 3 millones de chilenos. Jonathan Callund, con más de 30 años como líder en el desarrollo de beneficios para empleados en Chile, tiene una carrera en salud y pensiones, trabajando con multinacionales y proveedores en toda América Latina. También ocupó cargos en AIG e IFC / Banco Mundial, desarrollando negocios corporativos y minoristas en la región.

Acerca de Solei

Solei Systems, Inc. es una sociedad pública, totalmente informada y totalmente auditada en el campo de la salud y el bienestar con un enfoque primario en la telemedicina. Actualmente, Solei Systems, Inc está compuesto por dos subsidiarias de propiedad exclusivo: CareClix, Inc. y Clinical & Herbal Innovations, Inc. www.soleihealth.com

Declaración cautelar sobre la información prospectiva

Este comunicado de prensa puede contener ciertas “declaraciones prospectivas” relacionadas con el negocio de Solei Systems Inc, y su subsidiaria de propiedad absoluta CareClix, Inc. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos incluidas en el presente documento son “declaraciones prospectivas”. Estas declaraciones prospectivas a menudo se identifican utilizando terminología prospectiva como “cree”, “espera” o expresiones similares, implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Aunque Solei Systems, Inc cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, implican suposiciones, riesgos e incertidumbres, y estas expectativas pueden resultar incorrectas. Los inversores no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa. Los resultados reales de Solei Systems, Inc podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de una variedad de factores, incluidos los discutidos en los informes periódicos de Solei que se presentan a la Comisión de Bolsa y Valores y están disponibles en su sitio web ( www.sec.gov). Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a Solei Systems o personas que actúen en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estos factores. Aparte de lo requerido por las leyes de valores, la Compañía no asume el deber de actualizar estas declaraciones prospectivas.

Contacto

Solei Systems, Inc

206 N. Washington St. Suite 100

Alexandría, VA 22314

T: (703) 832-4473

www.soleihealth.com

