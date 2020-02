Oerlikon Metco reduce el coste con una alternativa a los materiales resistentes a la abrasión para las herramientas de acoplamiento en tierra (GETs)

LATINOAMERICA (Febrero 27 de 2020). Los desafíos de la abrasión, el impacto y la corrosión que afectan al mantenimiento de la planta y el costoso tiempo de inactividad son típicos de la mayoría de minas. Las operaciones mineras deben adoptar un enfoque proactivo continuo para reducir el mantenimiento a fin de seguir siendo sostenibles. Los nuevos materiales desarrollados por Oerlikon Metco utilizando el proceso de diseño de aleación rápida computarizada Scoperta de Metco, como el Metco 8224, tienen una resistencia a la abrasión comparable a la del carburo de tungsteno con la resistencia al impacto del acero al manganeso.

“Estas nuevas tecnologías de materiales proporcionan una mejora significativa en el rendimiento operativo de los componentes y son el futuro de la sostenibilidad de la planta”, afirma Adolfo Castells, Director del segmento de aplicaciones de la minería. Por ejemplo, Metco 8247 es un alambre compuesto a base de hierro desarrollado por Oerlikon Metco para su uso como material de revestimiento duro no agrietante aplicado a los dientes de los cubos. Se descubrió que los componentes recubiertos con Metco 8247 mostraban un aumento de la vida útil de los componentes del 200% al 400%. Los dientes duraban aproximadamente de 1,5 a 2 veces más que los dientes no recubiertos, lo que provocaba cambios menos frecuentes de los componentes, reduciendo el tiempo de inactividad de la máquina y disminuyendo los costes de mano de obra. El uso de materiales resistentes al desgaste y que no se agrietan, como el Metco 8247, puede eliminar el fallo del GET mientras se mantiene la geometría diseñada del GET.

¿Cómo elegir la protección contra el desgaste adecuada para sus herramientas de acoplamiento al suelo?

Unirse a Adolfo Castells, Gerente de Aplicaciones, para su seminario web, Nuevas Soluciones para GETs.

Miércoles 26 de febrero de 2020 – 1:00 – 2:00 pm (EST)

– Aprovechar las aplicaciones clave para impulsar la productividad y reducir los costos.

– Nuevos productos diseñados específicamente para combatir la abrasión y los impactos, que son económicos y fáciles de aplicar en las herramientas de acoplamiento en tierra (GET) utilizadas en la agricultura, la minería, la construcción y muchos otros equipos pesados.

– Análisis de datos que comparan las soluciones convencionales con los nuevos productos y las diversas alternativas de aplicación.

– Análisis de materiales innovadores con características únicas diseñados mediante un proceso rápido a través del desarrollo patentado de la aleación computacional Scoperta .

No se puede hacer el seminario web en vivo… estará disponible bajo demanda por un tiempo limitado a través del sitio web de Oerlikon Metco.

Acerca de Oerlikon Metco

Oerlikon Metco mejora las superficies que aportan beneficios a los clientes a través de una gama excepcionalmente amplia de tecnologías de superficie, equipos, materiales, servicios, servicios de maquinado especializado y componentes. Las tecnologías de superficies como la pulverización térmica y el revestimiento láser mejoran el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad de las piezas y sistemas de los clientes. Oerlikon Metco presta servicios a industrias como la de aviación, generación de energía, automotriz, petróleo y gas y otros mercados especializados a través de una red en crecimiento dinámico de más de 40 sitios en EMEA, América y Asia Pacífico. Oerlikon Metco, junto con Oerlikon Balzers, y Oerlikon AM pertenecen al segmento de soluciones de superficie del grupo Oerlikon con sede en Suiza (SIX: OERL).

