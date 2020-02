Obtiene Cotemar certificación antisoborno otorgada por TRACE, con lo que demuestra su compromiso con la transparencia comercial

/COMUNICAE/

Grupo Cotemar anunció que ha concluido la certificación TRACE, un proceso integral de revisión, análisis y aprobación de debida diligencia que establece que una organización ha sido exhaustivamente investigada, capacitada y certificada por la organización líder en normativa anticorrupción a nivel mundial. TRACE es una asociación empresarial antisoborno reconocida internacionalmente, así como proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos de terceros a costo compartido

La certificación otorgada por TRACE implica que Cotemar ha concluido el procedimiento de debida diligencia aceptado a nivel mundial y que ha cooperado plenamente durante el proceso de revisión, demostrando así su compromiso con la transparencia comercial, con lo cual es reconocido como un socio de negocios valioso, previamente capacitado para trabajar con compañías multinacionales.

“Grupo Cotemar México contribuye al desarrollo responsable de México trabajando con base a nuestros valores institucionales —Integridad, Efectividad, Innovación, Colaboración y Responsabilidad— a la vez que todas nuestras transacciones están apegadas a nuestro Código de Ética y Conducta, el cual rige nuestro actuar. Además de avalar nuestros procesos comerciales, esta certificación fortalece, también, los procesos de debida diligencia solicitados tanto por organizaciones nacionales como internacionales”, comentó un vocero interno de la empresa.

La certificación TRACE distingue a Cotemar de sus competidores, al ser ampliamente reconocida por la comunidad empresarial internacional.

Desde hace más de 40 años, Cotemar busca optimizar al máximo el desempeño de sus servicios, operando siempre con altos estándares de calidad, seguridad y protección del medio ambiente y cuenta con un sólido compromiso con la transparencia y la honestidad como la vía para fortalecer a México.

TRACE es una asociación empresarial antisoborno reconocida a nivel mundial, así como proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos de terceros a costo compartido. Está conformada por más de 500 empresas multinacionales, ya sea como miembros o clientes, ubicadas en todo el mundo. TRACE tiene su sede en los Estados Unidos, está registrada en Canadá y está presente en los cinco continentes. Para obtener más información, visite www.TRACEinternational.org.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia , eficiencia y empatía social les define

Una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por la cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

