Mantiene Gustavo Tomé estabilidad en los negocios

En Europa, el Presidente de Fibra Plus se ha ganado el mote de “El Tiburón Mexicano” por su tenacidad para hacer negocios. Desde hace más de una década, el empresario ha destacado en el ámbito Inmobiliario, resaltando como “un hombre firme y honesto”

Una de las historias de éxito en el mundo de los negocios de nuestro país es la de Gustavo Tomé Velázquez, quien ha marcado su propio estilo en el ámbito empresarial, ya que su agresiva y contundente forma de operar es bien conocida por sus colegas.

Ello le ha valido el reconocimiento de otros empresarios no solo nacionales, sino incluso del extranjero, pues en Europa se le conoce como “El Tiburón Mexicano”, ya que cuando ve oportunidades de crecimiento, decide salir de “compras” para hacer crecer empresas de diversos giros, sanearlas, dejarlas trabajando y posteriormente ponerlas a la venta.

“Sin duda, este tipo de estilo para manejar sus empresas ha generado ciertas envidias entre otros actores, especialmente en el rubro Inmobiliario”, no obstante Gustavo Tomé Velázquez continúa trabajando en nuevos proyectos además de FIBRA Plus, considerado el primer Fideicomiso de inversión en bienes raíces en México enfocado mayoritariamente en el desarrollo de bienes inmuebles destinados al arrendamiento y con una administración internalizada, que continúa apostando por el crecimiento a largo plazo del Fibra. Gustavo Tomé, Presidente de FIBRA Plus es reconocido como un hombre agudo para hacer negocios donde otros ven viabilidad.

Fibra Plus sigue el plan de negocio establecido desde un inicio, monitoreando constantemente la consecución de atractivas opciones de fondeo, para una mayor agilidad y capacidad operativa, así como para la exploración de crecientes proyectos.

Actualmente el portafolio se compone de 16 proyectos que suman más de 280 mil 300 metros cuadrados, de los cuales 11 se ubican en diferentes niveles de desarrollo; mientras que la cartera en operación (110 mil 694 metros cuadrados) presentó una tasa de ocupación promedio de más del 94%.

