Danfoss apunta hacia la neutralidad del CO2 para el 2030

/COMUNICAE/

Danfoss ahora inicia la ambiciosa tarea para convertirse en CO2 neutral en todas las operaciones globales de la compañía a más tardar en 2030

El Grupo Danfoss www.danfoss.com.mx ha reducido en los últimos años su intensidad energética global considerablemente. Ahora, se inician actividades adicionales para reducir aún más el consumo de energía y hacer la transición de la demanda de energía en todas las operaciones de Danfoss hacia energías renovables. Además, la compañía se ha comprometido a cambiar la flota de automóviles de su compañía para que sea totalmente eléctrica para 2030. Estas iniciativas son los pasos durante el último año para convertirse en CO2 neutral en el 2030 en todas las operaciones globales de la compañía y continuará con la actualización de los planes para mantenerse alineada con la ciencia.

Para enfatizar aún más el compromiso de Danfoss de combatir el calentamiento global, la compañía se une a la campaña del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre “Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future” y se compromete a establecer objetivos basados ​​en la ciencia. Desde ahora, Danfoss se une al movimiento global de compañías líderes que alinean sus negocios con el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales.

“Centrarse en la eficiencia energética, el acoplamiento del sector y la electrificación son los pasos clave para un futuro sostenible. Este es el núcleo de nuestro negocio y las soluciones que brindamos a nuestros clientes. Descarbonizar nuestro negocio, mediante el uso de energía excedente de nuestro calor de proceso en la producción y los centros de datos, son pasos naturales. Impulsar la electrificación e integrar las energías renovables es cómo tomamos medidas climáticas y alcanzamos nuestros objetivos. Estamos en marcha y continuaremos avanzando para mostrar que el crecimiento verde es posible”, dice Kim Fausing, presidente y CEO del Grupo Danfoss.

Danfoss ahora está trabajando en planes detallados sobre cómo alcanzar los objetivos, incluyendo cómo equilibrar el impacto potencial de CO2, los términos comerciales y las consideraciones de la huella de fábrica a largo plazo. El enfoque general es la eficiencia energética primero que también admite una gran proporción de energías renovables. Menos energía verde necesaria significa que se necesitan menos inversiones para la extensión de la red, el almacenamiento de energía, las capacidades de respaldo y las importaciones de energía. Finalmente, la electrificación, impulsada por energías renovables, es una herramienta de habilitación que permitirá a Danfoss descarbonizar el negocio.

“La sostenibilidad es un buen negocio para nuestros clientes, para el planeta y para las personas. Como empresa líder, demostramos que es posible cumplir objetivos climáticos ambiciosos, tanto descarbonizando nuestro propio negocio como proporcionando las soluciones necesarias para desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía, reduciendo la energía necesaria en primer lugar”, expresó Kim Fausing.

En 2016, Danfoss se unió a la iniciativa EP100 que apunta a duplicar la productividad energética de la compañía antes de 2030 desde los niveles de 2007; y hoy, Danfoss ya ha mejorado su productividad energética en un 80%. Ahora, se inician actividades adicionales para reducir aún más el consumo de energía y garantizar que todas las operaciones de Danfoss pasen a la energía renovable. En diciembre de 2019, Danfoss se suscribió a las iniciativas RE100 y EV100. Además, la compañía quiere transformar su propia flota de automóviles para que sea eléctrica cuando la infraestructura esté disponible y a más tardar para 2030.

En 2019, Danfoss fue la primera compañía de tecnología global en unirse a las tres iniciativas de acción comercial de The Climate Group, y este compromiso garantizará aún más un seguimiento sistemático de los objetivos climáticos de la compañía en materia de productividad energética, electricidad renovable y vehículos eléctricos.

Helen Clarkson, directora ejecutiva de The Climate Group, manifestó que: “las compañías globales tienen un papel importante que desempeñar para acelerar la transición energética. Al unirse a EP100 y poner el uso inteligente de la energía en el centro de su estrategia de negocios, Danfoss ya lidera con el ejemplo. Estamos entusiasmados de que Danfoss ahora también se una a EV100 y RE100, lo que las convierte en una de las muchas compañías que esperan hacer los tres compromisos, lo que demuestra que la energía y el transporte más inteligentes van de la mano”.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae