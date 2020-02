AIM ImmunoTech presenta tres solicitudes de patentes provisionales que rodean a Ampligen® para su uso en contra del SARS, como el nuevo virus del Coronavirus Wuhan 2019

/COMUNICAE/

Ampligen® obtuvo una tasa de supervivencia del 100% a niveles de dosificación humana clínicamente alcanzables para el SARS en experimentos con animales, clave para la propuesta de una vacuna “universal” de amplio espectro contra el coronavirus

AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American:AIM) anunció hoy la presentación de tres solicitudes de patente provisionales relacionadas con su candidato a fármaco Ampligen en los esfuerzos de la compañía por unirse a la comunidad sanitaria mundial en la lucha contra el mortal coronavirus de Wuhan que hasta ahora ha infectado a aproximadamente 28.000 personas y matado a cientos, principalmente en China.

El coronavirus forma parte de una gran familia de virus, incluido el mortífero Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS). Después de que un brote de SARS ocurrido en 2002 en la provincia de Guangdong, en el sur de China, causó más de 8.000 casos y más de 800 muertes, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos contrataron estudios para evaluar los posibles tratamientos del SARS. En todos esos estudios, Ampligen fue la única terapia que obtuvo tasas de supervivencia del 100% -en comparación con una mortalidad del 100%- a niveles de dosificación humana clínicamente alcanzables en experimentos con animales. El virus del SARS es muy similar en secuencias clave de ARN al coronavirus de Wuhan, y la compañía espera que Ampligen sea igualmente efectivo con el coronavirus de Wuhan.

AIM – que es una compañía inmunofarmacéutica centrada en la investigación y desarrollo de terapias para tratar desórdenes inmunológicos, enfermedades virales y múltiples tipos de cáncer – ya se ha centrado en las vías para proporcionar la tecnología de Ampligen de la compañía a los países principalmente afectados por la pandemia.

AIM cree que Ampligen tiene el potencial de ser tanto un tratamiento de inicio temprano como una profilaxis contra el coronavirus de Wuhan, que se originó en China antes de propagarse rápidamente a otros países. Las tres solicitudes de patente provisionales de la empresa incluyen:

1) Ampligen como terapia para el coronavirus de Wuhan.

2) Ampligen como parte de una propuesta de vacuna universal intranasal contra el coronavirus que combina Ampligen con el coronavirus de Wuhan inactivado, transmitiendo inmunidad y protección cruzada.

3) Un proceso de fabricación de gran volumen para Ampligen.

En virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970, que prevé la protección internacional de las patentes, las tres solicitudes de patentes provisionales pueden convertirse en solicitudes de patentes internacionales en función de la fecha de su presentación. Alternativamente, es posible realizar presentaciones nacionales directas en muchos países en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, un acuerdo internacional. China, el epicentro de la epidemia, es signataria tanto del tratado como del acuerdo.

“Nuestro análisis de las secuencias de ARN del virus del SARS y del coronavirus de Wuhan y nuestra investigación llevan a AIM a creer que Ampligen tiene un potencial terapéutico significativo como tratamiento de inicio temprano y profilaxis contra este nuevo y mortal virus”, dijo el CEO de AIM Thomas K. Equels.

“Si los ensayos clínicos siguen los resultados de las pruebas con animales del SARS, esto significa ayudar a las personas que ya están enfermas, así como una profilaxis para las personas directamente expuestas al virus a medida que se propaga, lo cual es especialmente crítico para los profesionales médicos que trabajan sobre el terreno para contener la emergencia mundial y los que están en cuarentena en los campamentos y en los cruceros. El concepto de vacuna universal contra el coronavirus de AIM tiene como objetivo principal inocular contra el coronavirus de Wuhan, pero, gracias a las capacidades únicas de Ampligen, también podría proteger contra otras formas de coronavirus y futuras mutaciones del coronavirus de Wuhan. AIM es una pequeña compañía de investigación inmunológica, pero queremos hacer nuestra parte. Creemos que la humanidad debe permanecer unida para derrotar tales amenazas virales. Este es nuestro esfuerzo para marcar la diferencia en esta amenaza mundial que representa el coronavirus de Wuhan”.

Ampligen es el único agonista específico conocido del receptor de peaje 3 basado en ARN de doble cadena sintético con un perfil de seguridad intravenoso, intraperitoneal e intranasal bien desarrollado, al tiempo que demuestra una fuerte actividad antiviral contra un amplio espectro de virus. La droga también se está utilizando en múltiples estudios clínicos de inmunooncología en curso. AIM ha producido recientemente más de 10.000 viales de Ampligen.

Acerca de AIM ImmunoTech Inc

AIM ImmunoTech Inc. es una compañía inmunofarmacéutica centrada en la investigación y el desarrollo de terapias para el tratamiento de trastornos inmunológicos, enfermedades virales y múltiples tipos de cáncer. Entre los productos estrella de AIM se encuentran el fármaco aprobado por la Argentina rintatolimod (nombres comerciales Ampligen® o Rintamod®) y el fármaco aprobado por la FDA Alferon N Injection®. Basándose en los resultados de estudios preclínicos y ensayos clínicos publicados y revisados por expertos, AIM cree que Ampligen® puede tener propiedades antivirales y anticancerígenas de amplio espectro. Los ensayos clínicos de Ampligen® incluyen estudios de pacientes con cáncer que padecen carcinoma de células renales, melanoma maligno, cáncer colorrectal, cáncer de ovario recurrente avanzado y cáncer de mama metastásico triple negativo. Estos y otros posibles usos requerirán ensayos clínicos adicionales para confirmar los datos de seguridad y eficacia necesarios para apoyar la aprobación normativa y la financiación adicional. El rintatolimod es un ARN de doble cadena que se está desarrollando para enfermedades y trastornos debilitantes del sistema inmunológico de importancia mundial.

Declaración de cautela

Algunas de las declaraciones incluidas en el presente comunicado de prensa pueden ser declaraciones de carácter prospectivo que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres. Por ejemplo, no se puede asegurar que los resultados futuros del ensayo clínico que se examina en el presente documento sean satisfactorios. No se puede asegurar que los ensayos actuales o previstos tengan éxito o arrojen datos favorables y los ensayos están sujetos a muchos factores, entre ellos la falta de aprobación o aprobaciones reglamentarias, la falta de un medicamento en estudio o un cambio de prioridades en las instituciones que patrocinan otros ensayos. Además, es posible que el inicio de los ensayos clínicos previstos no sea secundario a muchos factores, entre ellos la falta de aprobación o de aprobación reglamentaria o la falta del medicamento en estudio. Incluso si se inician estos ensayos clínicos, no podemos asegurar que los estudios clínicos tengan éxito o que aporten datos útiles o requieran financiación adicional. Entre otras cosas, en lo que respecta a las declaraciones prospectivas, reivindicamos la protección de la salvaguardia para las declaraciones prospectivas que figura en la Ley de reforma de los litigios sobre valores privados de 1995. Cualquier declaración de futuro establecida en este comunicado de prensa habla sólo a partir de la fecha de este comunicado de prensa. No nos comprometemos a actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha del presente. Este comunicado de prensa y los comunicados anteriores están disponibles en www.aimimmuno.com. La información que se encuentra en nuestro sitio web no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa y se incluye sólo como referencia.

