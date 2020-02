Trapollo y CareClix lanzan la integración

/COMUNICAE/

CareClix, Inc., líder de la industria de la telemedicina, y Trapollo, una compañía de Cox Business y un proveedor líder de Servicios de Salud Conectados, anunciaron hoy un acuerdo de equipo para la colaboración estratégica para integrar sus plataformas únicas de apoyo a los programas de monitoreo remoto de pacientes (RPM)

Trabajando juntos para satisfacer la demanda del mercado de un mejor acceso a la atención sanitaria de calidad a un menor coste, la combinación de CareClix y Trapollo ofrece a los proveedores y a los pagadores una solución personalizable e integral que admite despliegues escalonados para una amplia gama de clientes corporativos y consumidores.

“Estamos orgullosos de trabajar con CareClix para ampliar nuestro largo historial de éxitos y asegurarnos de seguir proporcionando a nuestros interesados soluciones de tecnología y servicios de vanguardia, incluido el acceso preferente a la red de médicos de CareClix para ofrecer atención a través de los clientes de Trapollo”, dijo Michael W. Braham, CEO de Trapollo.

“Estoy extremadamente emocionado por la oportunidad que se presenta ante mí y el equipo de CareClix. Estamos encantados de asociarnos con Trapollo para brindar servicios de monitoreo de pacientes a distancia. Con nuestro probado historial de prestación de servicios de telemedicina híbrida a más de 7 millones de personas, junto con la experiencia de Trapollo y Cox Communications, tenemos la intención de ofrecer un sistema de monitoreo de pacientes a distancia que será robusto, asequible y sencillo tanto para el paciente como para el proveedor. Nos proponemos ayudar a los pacientes a lograr mejores resultados de salud para ellos y sus familias y, al mismo tiempo, proporcionar nuevas capacidades a los médicos y sus prácticas”, dijo el Dr. John Korangy, Director General de CareClix Inc.

Sobre Trapollo.

Trapollo LLC, una empresa de Cox Business, es una empresa de atención médica centrada en el ser humano, líder en la atención integral y conectada, que se centra en mejorar la atención al paciente mediante la movilización del compromiso clínico. Su objetivo es ayudar a extender la atención más allá de las paredes de los sistemas de salud, conociendo a las personas donde se encuentran en su vida diaria. Su amplia gama de aplicaciones, productos y servicios de monitorización remota de la salud va más allá de la tecnología: están ayudando a mejorar la calidad de la atención en cada etapa de la vida. Al integrar y posibilitar una comunicación e información más eficiente de médico a paciente, ayudan a los proveedores y pagadores de la salud a centrarse en la prestación de cuidados mientras se mejora la salud.

Como parte de la familia de empresas de Cox Communications, Trapollo se dedica a mejorar la calidad de vida en las comunidades y está aprovechando el poder de conectividad de Cox para llevar la tecnología a donde se necesita, proporcionando una atención más eficaz y continua. Para más información, por favor visitar el sitio web: www.trapollo.com.

Acerca de CareClix

CareClix es una empresa líder en soluciones de telemedicina que proporciona aplicaciones de software y una red médica multiespecializada a una amplia variedad de interesados en los servicios de atención de la salud. El conjunto de servicios de CareClix está revolucionando la forma en que los hospitales, los médicos y los proveedores de atención clínica pueden interactuar con un número cada vez mayor de pacientes. CareClix Inc. es una filial de propiedad exclusiva de Solei Systems Inc. (OTC: SOLI). Conocer más sobre CareClix visitando el sitio web: www.careclix.com.

Sobre Solei

Solei Systems Inc. es una sociedad de cartera pública, totalmente auditada, en el campo de la salud y el bienestar, que se centra principalmente en la telemedicina. En la actualidad, Solei Systems, Inc. está compuesta por dos filiales de su propiedad: CareClix, Inc. y Clinical & Herbal Innovations, Inc www.soleihealth.com

