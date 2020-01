Prezi, considerada una de las herramientas digitales imprescindibles para 2020

/COMUNICAE/

A diferencia de las diapositivas, el lienzo interactivo y único de Prezi fomenta la conversación y la colaboración, haciendo que las presentaciones sean más atractivas, convincentes y memorables

Prezi, líder global en herramientas de comunicación visual, es considerada como una de las plataformas indispensables en el 2020 para ayudar a las personas a llegar a sus audiencias de una forma más efectiva. Con más de 100 millones de usuarios en el mundo, Prezi es una opción que ofrece diferentes versiones que permiten a los usuarios organizar el contenido en un solo lienzo, utilizando el movimiento dinámico y el contexto espacial para aumentar la atención y la comprensión.

Prezi Video

La nueva funcionalidad de Prezi ofrece grabación fácil y cómoda de video sin necesidad de procesos complejos de postproducción ni croma verde y permite tener a una persona en la pantalla junto a su contenido visual en tiempo real. Con Prezi Video, se cuenta con una nueva forma de crear y compartir videos de forma fácil, rápida y económica, poniendo fin a la necesidad de compartir pantallas llenas de texto o realizar la costosa edición de gráficos, entre otros.

Prezi Video integra fácilmente elementos visuales en la pantalla principal de la misma manera que una emisión de noticias, creando una comunicación de video más impactante y eliminando la necesidad de cambiar a una pantalla separada para mostrar referencias visuales. La plataforma de video también crea una conexión más clara entre una persona y su contenido visual.

La funcionalidad permite a los usuarios añadir fácilmente gráficos en tiempo real para crear videos más atractivos, tales como tutoriales, seminarios web en directo, cursos de formación, planes de estudio e incluso videos sociales, de forma rápida y con una sensación de postproducción de alta calidad. Prezi Video ofrece más de 50 plantillas de diseños y cientos de imágenes y videos utilizables para las presentaciones. Los videos se pueden compartir en línea o por streaming en directo, ya que Prezi Video trabaja con una variedad de servicios de video conferencias, incluyendo Webex.

Prezi Next

Plataforma de presentaciones visual y conversacional que ayuda a los usuarios a comunicarse de forma diferente y capta la atención de la audiencia y de los clientes. Prezi Next es gratuita e incluye los mejores elementos de la plataforma original, Prezi Classic, haciéndolo más fácil de usar, y añadiendo nuevas características como analítica en tiempo real, notas privadas al presentador, y plantillas de diseño personalizables. Permite navegar libremente entre los temas de una presentación a los usuarios y pueden adaptar sus presentaciones dependiendo del flujo de la conversación. Prezi Next ha sido diseñado para ofrecer una experiencia uniforme y de alta resolución en todos los dispositivos.

Prezi Business

Plataforma de presentaciones de negocio que combina los beneficios de la versión gratuita Prezi Next con herramientas orientadas a los negocios y la productividad, tal como su integración con Salesforce

Prezi Business incluye todos los beneficios de las presentaciones visuales y conversacionales de Prezi dándole a las organizaciones la posibilidad de crear presentaciones que mezclen historias y lleven a la audiencia, de manera dinámica, hacia sus propios intereses.

Entre las características de Prezi Business se incluyen: co-edición y comentarios en tiempo real eliminando la necesidad del control de versiones; almacenamiento de presentaciones en la nube; trabajo colaborativo y analíticas en tiempo real. Lo anterior permite tener retroalimentación para ayudar a los departamentos de ventas y marketing a enfocarse en los clientes con una mayor efectividad y rapidez. La plataforma también incluye integración con Slack y presentación remota en HD.

Infogram

La plataforma de comunicación visual adquirida por Prezi permite crear de forma fácil y sencilla informes interactivos, infografías, mapas e imágenes para las redes sociales.

Infogram está dirigido a los profesionales del marketing, periodistas y otros profesionales de los negocios, la plataforma permite crear historias con datos, y sin necesidad de diseñar o codificar.

Acerca de Prezi

Prezi es líder global en herramientas de comunicación visual, ayudando a muchas personas personas, incluyendo profesionales de negocios y educadores, a llegar a sus audiencias de una forma más efectiva. Los productos únicos de Prezi permiten a los usuarios organizar el contenido en un solo lienzo, utilizando el movimiento dinámico y el contexto espacial para aumentar la atención y la comprensión. La oferta de Prezi incluye: Prezi Next, una plataforma de presentación con zoom; Prezi Video, un creador de vídeo que coloca a los creadores y sus gráficos juntos en la pantalla en tiempo real (similar a un noticiero); e Infogram, el líder en infografías y visualización de datos. Fundada en 2009, Prezi tiene oficinas en San Francisco, Budapest y Riga, Letonia, con una comunidad e Los inversores de Prezi incluyen a Accel Partners, Spectrum Equity y conferencias TED. Para más información, por favor visitar www.prezi.com

