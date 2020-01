STAR FEST: La fiesta en Latinoamérica de todos los fans de Star Wars.

COLOMBIA (Enero 10 de 2020). Este evento que congrega comunidades y fans en general de una de las sagas más célebres y queridas del mundo del Cine de ciencia ficción: Star Wars, se viene celebrando desde el año 2015 en Chile y su objetivo es brindar un espacio de ingreso gratuito de celebración alrededor de las distintas manifestaciones Geek: coleccionismo, ilustración, literatura, cosplayer, entre otras.

Cortó video de Star Fest Chile 2019

Colombia no ha sido ajena a la influencia Geek, durante los últimos años hemos visto el desarrollo no sólo comercial, si no una dinámica entre los jóvenes y sus familias alrededor de estos intereses en diferentes tipos de eventos, creemos firmemente que estos espacios son sanos y favorecen la creación de vínculos sociales entre generaciones, así como de crecimiento personal.

Para el 2020 estaremos realizando este evento por primera vez en Colombia el domingo 9 de febrero en la ciudad de Bogotá, y deseamos proponer su participación comercial esta primera versión internacional.

El evento STAR FEST:

Se llevará a cabo el domingo 9 de febrero del 2020 de 8 a.m. – 5 p.m., donde esperamos la asistencia de +400 Fans de todo el país y Suramérica, representados por diferentes comunidades y aficionados de todas las edades.

Habrá diferentes zonas para el deleite de todos los asistentes:

Zona Académica

Las conferencias de coleccionismo estarán encabezadas por invitados internacionales quienes a parte de sus charlas, posiblemente presentarán algunos de sus libros.

Este grupo estará acompañado por conferencistas nacionales, en diversos temas afines.

(No se deben descartar cambios posibles de última hora, solo por circunstancias ajenas a la organización)

Zona “Meet and Greet” 1

Nuestros conferencistas internacionales estarán presentando sus libros, compartiendo con los asistentes y firmando autógrafos.

Zona “Meet and Greet” 2

La integración de las diferentes comunidades de fanáticos de Colombia y unas otras extranjeras, donde los asistentes podrán conocerse y compartir con ellas (comunidades de coleccionistas, legiones, cosplayers y otras).

Zona Talleres

Taller – Ilustración

Artistas e ilustradores reconocidos dirigirán un taller de ilustración para talentos en crecimiento, especialmente dirigido a los estudiantes. Dirigido por el Ilustrador colombiano Felipe Machado.

Zona – PaperCraft

Las comunidades de fans alrededor del mundo trabajan activamente en labores de caridad, especialmente para niños, por esta razón STAR FEST COLOMBIA pretende invitar una o varias fundaciones al evento (al igual que estará abierto a los hijos de los asistentes), para tener un taller de paper craft (doblado y corte de papel), y crear un personaje de la saga, donde estarán acompañados de aficionados (Pertenecientes a diferentes comunidades), los cuales posiblemente estén vistiendo trajes de los personajes de la saga y quienes compartirán e interactuarán con ellos.

Zona Coleccionistas

Estarán presentes numerosos coleccionistas locales, exhibiendo parte de sus colecciones e interactuando con los Fans del evento

Zona Comercial

Con un público específico de fanáticos de Star Wars y con el énfasis en coleccionismo contaremos con un espacio donde se ofrecerán productos relacionados con la saga, apoyados por grandes marcas y también por emprendedores nacionales que cumpla las necesidades de éste gran público

Acerca de STAR FEST

STAR FEST, es un grupo independiente que busca la unión de los fans y la celebración alrededor de nuestro hobby, desde todas las formas posibles.

STAR FEST, no tiene ningún vínculo comercial con Disney ni sus representantes en cada país; ni representa la marca Star Wars, la misma sólo se usa a manera referencial.

https://www.facebook.com/starwarsfestchile/

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico